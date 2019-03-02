一張急診帳單震驚美國人！美媒專文介紹讚台灣健保

2019-03-02 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名住在台灣的美籍網友「博凱文」，近日分享在台灣就醫的經驗，他日前因嚴重急性腸胃炎，半夜不斷嘔吐，眼看就快脫水，被台籍室友帶到台大醫院掛急診，事後他收到帳單時「便宜到吃驚！」博凱文的發文引發熱議，現在就連美媒也專文介紹台灣的健保。

老外沒健保掛台大急診 便宜到吃驚

25歲的學生博凱文日前在臉書PO文描述，當天凌晨3點，室友看不下去他的身體狀況，叫計程車帶他去台大急診，就診後一名會說英文的護理人員協助他，20分鐘內吊點滴、吃止吐藥，並接受血液和超聲波檢查，檢驗出急性腸胃炎，吊3小時點滴後逐漸恢復體力。

博凱文從未去過台灣的一家醫院，也不抱有什麼期望，原以為醫藥費會非常昂貴，但收到帳單時，他卻非常驚訝，竟然只要80美元（約新台幣約2400元）。若在美國，可能要花上數百或數千美元。博凱文這篇發文已獲得21萬人轉載分享。

博凱文說，台灣的富裕程度低於美國，但醫療保健系統花費更少，提供更多。他的發文引起許多回響，朋友相當稱讚台灣健保。

《華盛頓郵報》以博凱文的經驗，刊登專文介紹台灣健保，內容指出，台灣有單一支付衛生體系，這意味著由政府控制醫療支付，儘管多數服務提供者與醫院都是私人的。

價格僅美國3分之1 台灣健保讓外人羨慕

根據數據，2017年美國約有17％的國內生產總值（GDP）用於醫療保健，幾乎是其他發達國家平均8.8％的兩倍；在台灣，則僅約6.1％的GDP用於醫療保健。

報導引述普林斯頓大學教授鄭宗美（Tsung-Mei Cheng）於「衛生事務」（Health Affairs）期刊的文章提到，台灣有約2400萬人口，是世界第19大經濟體，於1995年建立了單一支付醫療保健系統，99.9％的居民都參加了國家醫療保健計劃。

鄭宗美在文章中表示，健保福利包括住院、門診護理、精神保健、處方藥、牙科護理、中醫、透析和老人日托。台灣和美國形成鮮明對比，病患可以自主選擇醫生與醫院，美國保險公司與醫療服務提供的選項則有限，限制病患就診，也有不同收費。

鄭宗美在受訪時舉例說明台美的醫療價格差異，治療C型肝炎的藥物Harvoni，台灣一個療程的費用為2132美元，在美國花費約32114美元；台灣核磁共振（MRI）檢查成本為288美元，美國則要1119美元；台灣剖腹生產收費1404美元，美國要1萬5106美元。

鄭宗美說，大家都羨慕台灣的健保系統，因為僅僅花費了他們的3分之1，台灣健保在成本覆蓋和效益，表現非常出色。許多國家都希望將台灣的模式作為指南。鄭宗美日前向宣布參選2020年總統的美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）說明台灣健保，計畫也向加州議員介紹這項制度。

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