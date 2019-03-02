責任我來扛！日相安倍：接下來由我親自面對金正恩

2019-03-02 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕越南川金二會落幕，雙方沒有簽署任何協議，雖亦無撕破臉，仍遭外界視為失敗、破局。美國總統川普會後與南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三通電。安倍提到，川普與北韓領導人金正恩談論了日本最關心的綁架議題，接下來「必須由我親自面對金正恩」。

《日經新聞》報導，安倍對外表示，川普與金正恩在一對一對談與晚宴上，都討論到了對日來說非常重要的綁架問題，但「接下來必須由我親自面對金正恩」，展現了願與金正恩舉行會談的意願，也希望日美就綁架、核武問題緊密合作。

《日經》分析，每當北韓與美國關係停滯甚至交惡時，北韓便會開始往日本靠攏。安倍上述的發言態度積極，代表他了解北韓的想法。報導另引述親安倍人士說法，指沒有協議總比隨意妥協要好。

28日川金會閉門會談後，川普提前召開記者會，稱北韓要求撤除全部制裁，遭到美方拒絕。北韓外交部長李容浩隨即反駁，指北韓提出務實的建議，僅要求撤除部分制裁，換取拆除寧邊（Yongbyon）核設施，並非完全撤去所有制裁。

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