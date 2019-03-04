川金「太會算」 河內峰會開高走低

2019-03-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩的第二次高峰會「開高走低」，雙方原先對簽訂協議信誓旦旦，不料美國最終在促使北韓全面棄核上無功而返，北韓則在尋求全面解除經濟制裁上敗興而歸。紐約時報分析，峰會失敗的原因在於川金二人「失算」—川普以為「經濟牌」會奏效，金正恩則以為川普急於「立功」。這也意味著即使兩人確實有「私交」，仍不足以改變美朝在朝鮮半島無核化上的深層歧見。

紐時專欄作家桑格和黃安偉指出，從柯林頓、布希到歐巴馬時代，華府都以為平壤終究會向經濟利益靠攏，做出全面棄核的決定，這與川普對「河內峰會」抱持的期待並無二致。然而，就算白宮國家安全顧問波頓、國務卿龐皮歐等人都認為，此一願景幾乎注定失敗；情報機構也警告，金正恩不會「完全」棄核，川普仍吹噓與金關係良好，堅信「成事必在我」。

川太自信 金錯估形勢

而在峰會期間，川普前私人律師柯恩正好在美國國會作證，踢爆川普私下一連串的負面作為，導致金正恩揣測若他以拆除對北韓核武計畫極其關鍵的寧邊核設施，交換美方協助終止二○一六年來聯合國對北韓的五次經濟制裁，急於轉移焦點的川普不排除對其「有所保留」的條件照單全收。事實上，在峰會前置作業期，這項提議就已被美方否決，金正恩無疑也錯估形勢。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）的河內峰會特派記者雷普利（Will Ripley）則引述熟知談判情況的官員指出，金正恩非常有把握會與川普簽署協議，這從他首次願意開「金」口回應媒體提問，直言「有預感會有好結果」，即可嗅出端倪。

消息還指出，從金正恩指派北韓外交部長李勇浩、次長崔善熙，而非談判首席代表金英哲，出面召開記者會回應川普來看，金正恩顯然對談判團隊缺乏成果有所不滿。現在看來，美朝外交關係已再次墜入五里霧，端看南韓總統文在寅是否及時介入，扮演兩造溝通的媒介。

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