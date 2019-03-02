谷卓恒：中國已牢牢掌控香港 數萬特工潛伏各行各業

2019-03-02 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的香港《成報》老闆谷卓恒昨日爆料，中國共產黨已經牢牢掌握香港，數萬名中國特工潛伏於香港的各行各業，每年都有無數人士「被消失」，香港早已徹底淪陷。他還宣稱，在美國的中國特工至少有50萬人，99%的海外中文媒體都已被中共滲透，早就引起美國政府高度關注。

上月28日自曝曾差點被多名中國持槍國安在香港「跨境綁架」的谷卓恒，1日接受《自由亞洲電台》專訪時進一步爆料，類似的綁架事件在香港經常出現，除了銅鑼灣書店事件、中國富商肖建華之外，還有許多個案從未曝光，香港並非大家想像中安全，任何人在香港隨時都可以「被消失」，香港警方卻管不了。

谷卓恒：數萬中國特工潛伏香港 逾50萬中國特工潛伏美國

谷卓恒聲稱，目前有數萬名中國特工潛伏於香港的各行各業，表面上看不出來，實際上牢牢監視香港人的一舉一動。谷卓恒還說，自己離港僅3年，香港卻已面目全非，「尤其這次大灣區的規劃，香港實際上已經不存在了，變成了中國的二、三線城市，連一線城市都達不到，沒有言論自由，沒有法制，香港的執法機構，也幾乎是形同虛設，可以說香港已經徹底淪陷了」。

谷卓恒還爆料，中國的海外滲透相當驚人，至少有50萬名中國特工人員潛伏在美國，99%的美國中文媒體都已被中共滲透，「美國政府非常的清楚，但是也很頭痛，因為這種東西（滲透）看不見、摸不著，而且又有一個語言上的障礙」，但谷卓恒透露，目前美國政府對中國間諜的打擊力度極大，尤其是在網絡和中文媒體宣傳方面。

谷卓恒指出，中國透過各種途徑向這些海外中文媒體提供資金，要求進行間諜任務，蒐集海外反共目標人士資料，平常這些媒體會發表看似倡導民族自由價值意識形態的「皮毛性質」報導，直到關鍵時刻才會自揭「紅色底牌」。谷卓恒重申，自己只想向公眾揭露真相，背後並無其他意圖。

谷卓恒驚人爆料引關注 外界看法不一

《自由亞洲電台》就谷卓恒的連日爆料向香港時事評論員程翔詢問意見，程翔表示，谷卓恒的爆料目前毫無證據及討論基礎。對於日前谷卓恒指習近平家族貪腐遠超中國歷代領導人，程翔則認為可能性不大，因為習近平上位僅7年，江澤民、李鵬、曾慶紅等則在位多年，有可能是黨內「反習」力量集結，欲透過谷卓恒言論以對習近平製造壓力。

香港《蘋果日報》則引述分析將谷卓恒與同在海外爆料的中國流亡富商郭文貴相比較，稱2人與中國的關係不同，郭文貴比谷卓恒更深入，掌握中國內幕的層級更高，不排除谷卓恒是想透過爆料為自己及名下公司的財政困境尋找出路。

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