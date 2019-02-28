也爆王岐山貪腐內幕？ 香港成報老闆：郭文貴知道的比我多

2019-02-28 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港《成報》老闆谷卓恒近日在推特上揚言曝光中國國家主席習近平家族的上兆美元貪腐內幕，引起海內外轟動。26日有網友詢問，是否也會爆料中國國家副主席王岐山家族的貪腐內幕，谷卓恒則回應，王岐山的貪腐情況，中國流亡富商郭文貴知道的比他多。但他此前亦表示，王岐山也是他的「打擊對象」。

谷卓恒26日在推特上發文，揚言曝光習近平家族上兆美元貪腐內幕，引發許多媒體關注。當日有網友留言詢問，是否也會像郭文貴一樣爆料王岐山家族的貪腐內幕，谷卓恒則回應「那些情況郭總比我多」，意指王岐山家族的貪腐情況，郭文貴知道的比他還多。

事實上，谷卓恒早在15日就在推特上表示，經常被郭文貴點名的幾位中共高官也是他的打擊對象。谷卓恒說：「王岐山、孫立軍（現任公安部副部長）、孟建柱（前中央政法委書記）、傅政華（現任司法部長）都是我打擊對象，適當時機我也會給郭先生提供一些小小的幫助，也會提供一些這幾位的相關資料。但不要強求我不反習，人各有志，方法不同而已！」

另外，谷卓恒14日也曾在推特上提及對台灣的看法。谷卓恒說：「台灣早就已經獨立，只是缺少一個有膽量的領導人站在台上宣布！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/