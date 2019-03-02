香港成報老闆自爆 4年前險遭20多名中國持槍國安「跨境綁架」

2019-03-02 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的香港《成報》老闆谷卓恒日前揚言要爆料中國國家主席習近平家族貪腐內幕，引起外界關注。谷卓恒近日接受外媒專訪時透露，4年前他在香港險遭中國國安人員跨境綁架，還有中國公安部、國安部神秘高層多次赴美找他面談勸他回國，但他再也不敢相信中國的官員。

谷卓恒上月28日接受《自由亞洲電台》專訪，首次披露自己曾在香港險遭綁架。谷卓恒說，2015年5月某天凌晨，他坐飛機從泰國曼谷飛抵香港國際機場落機後，在機場與秘書沿走廊步行往富豪機場酒店時，突然被20多名持槍中國國安人員企圖擄走，他自己不斷反抗，加上幸得富豪酒店大堂安保人員解救，還通知了香港警方，才使他逃過大難。

谷卓恒回憶，這20多名人員當時分布包圍他，身著便裝，看似行人，「他們綁架我的時候，一邊有一個人，然後有槍頂著我，我才知道危險」，他與警方最初以為這些人是黑幫，直到警方將部分涉案者帶走調查後，才驚悉這些人來自中國國安部，身懷槍械跨境執行「秘密任務」。谷卓恒說：「沒想到能夠在香港國際機場被中共綁架。」

《自由亞洲電台》28日就此事向香港警方求證，香港警察公共關係科回覆證實，警方於2015年5月26日接獲報案，指有人阻止谷卓恒離開香港國際機場及被人襲擊，警方到場後拘捕2名涉嫌非法禁錮及普通襲擊的中國男女，但至今因證據不足並未被起訴。警方未回應這些人是否有中國國安身分。

谷卓恒稱，在港期間幾乎每天都收到死亡恐嚇，移居美國後，更有中國公安部、國安部的高層，多次來美國找他面談，勸他回國，要求他繼續為中國做事，但他不敢再相信中方，深怕回去後會被安以「危害國家安全罪」，面臨極高刑期，甚至是無期徒刑。

谷卓恒：習近平是「選擇性反腐」

谷卓恒表示，先前他預告將披露習近平家族貪腐情況後，已收到來自北京的威脅，但他不會妥協，將擇期公布相關文件證據。谷卓恒說，習近平是「選擇性反腐」，身邊的人一個也沒有反，過去的人則一個個都給反掉，看看現任中國國務院副總理劉鶴及習身邊的常委「哪一個是有真正板子的人呢？」，習近平就是一個「很好的演員」，但節目快謝幕了，他演砸了。

谷卓恒另強調，自己沒有任何背景，外界不需過度猜測。

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