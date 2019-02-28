再爆習近平家族貪腐內幕 香港成報老闆：我收到死亡威脅！

2019-02-28 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕人在美國的香港《成報》老闆谷卓恒近日在推特發文，稱中國國家主席習近平家族貪腐嚴重，遠超中國歷代領導人，並揚言近期曝光習近平家族貪腐內幕，引發熱議。谷卓恒26日晚間接受外媒訪問時表示，他已經收到死亡威脅，要求他閉嘴，但他不會屈服，將於近期揭露習近平家族「中國史上第一貪」的真相。

谷卓恒26日晚間接受《自由亞洲電台》訪問時表示，他2016年離開香港赴美定居後，參與了美國當地一間非營利獨立調查機構的工作，主要追查及揭露中國政府的腐敗，他們花了2年多時間調查，已掌握大量關於習近平家族刻意隱瞞其「境外走資」（轉移資產至海外）的證據。

習近平家族走資上兆美元 涉及全球數千家公司

谷卓恒表示，習近平家族涉及鉅額走資達上兆美元，涉事公司多達數千間，遍布中港、歐美及中東等地，光是在香港就設立3000多家空殼公司，以錯綜複雜的股權進行非法境外投資。谷卓恒指出，涉及中國的公司很多是著名國企或央企，表面看似毫無破綻，但逐層抽絲剝繭後，發現有人利用錯綜複雜的股權網絡，控制這些公司及非法對外投資。

谷卓恒說：「很多家我們大家耳熟能詳的公司，表面上看似是國營公司，譬如說是國企或者央企，其實背後控制的都是習近平的家族，表面上看不出來的，有的都是過了很多層以後，才能夠最後顯示到習近平的家族，就是間接持有，或者間接間接的持有」。

近年來有不少媒體報導，習近平家族在香港擁有大量物業資產，2016年轟動國際的「巴拿馬文件」更揭露習近平家族以迂迴手法在海外投資房產。但谷卓恒宣稱，那些房產只是小數目，習近平家族的最主要資產是金融產業，谷卓恒說：「他（指習近平）就是把中國的那些錢，通過對外投資的一種方法，然後洗到外邊來，這個數字非常非常的龐大」。

谷卓恒表示，調查目的主要是揭露習近平家族是中國史上「第一貪」，即便未能對中共政權統治造成打擊，至少能讓中國老百姓看清國家最高領導人的貪腐事實。谷卓恒透露，近期持續收到各方的電話和訊息等死亡威脅，要求他閉嘴，但他不會屈服，將於近期透過推特或媒體，分階段公開發表。

《自由亞洲電台》報導稱，該報無法透過獨立第三方驗證谷卓恒對習近平家族提出的指控，也無法確認其所指的香港空殼公司數目及所涉金額。

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