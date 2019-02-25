香港「佔中」解放軍差點封港？郭文貴爆：當時已準備好了

2019-02-25 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港於2014年9月爆發「佔領中環」運動，爭取特首選舉「真普選」，雖一度引起國際關注，但「真普選」至今仍遙遙無期。郭文貴昨日爆料，當時佔中運動若再持續兩週，「北京百分之百派軍隊來封港，已經在深圳都準備好了」。

郭文貴24日表示，5年前的香港「佔中」運動未成功，主要是缺少兩樣東西：第一，缺錢，第二，缺一個真正有智慧的領導。郭文貴還爆料：「香港佔中若再往下（繼續）兩週，北京百分之百派軍隊來封港，已經在深圳都準備好了！」郭文貴說，當時若中共真的「封港」，香港就得救了，因為全世界都會對付中共，拯救香港。

中國國務院本月公佈以香港、澳門、廣州、深圳作為區域發展核心引擎的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，旨在讓該區成為美國矽谷的競爭對手，但郭文貴表示，他在2017年的影片就說過，北京真正目的是「把香港大陸化」，在大灣區搞粵港澳大灣區人民幣結算中心，他稱為所謂的「一國三幣」，目的則是「弄在一起洗錢，往海外兌水，透過那裡掠奪所有菁英的財富」。

郭文貴表示，現在很多人以為把財產和家人移到香港就能安全，「香港都被拿回來了還安全什麼？共產黨這個路子你要去想，天天『中南坑』的人就在想怎麼收拾你們，怎麼剪羊毛」。

郭文貴還聲稱，要是當年香港佔中運動時他的「法治基金」存在的話，只要他的「法治基金」能夠控制1000億美元，「我們在香港佔中的時候給它（資助）20億美元、50億美元，我告訴你，共產黨在香港就死了，就這麼簡單！百分之百完蛋！」

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