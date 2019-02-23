不審了？德媒爆「習胡鄧」官場醜聞遭鎖 中國現在解禁了

2019-02-23 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕《自由亞洲電台》在推特指稱，中國網友19日起免翻牆就能看美國主要的新聞網站，連蔡英文的CNN專訪也一覽無遺；然而，《德國之聲中文網》指出，過去因爆料中國高官親屬醜聞而遭「特別封鎖」的2家德語媒體，其中1家已經得到解禁。

綜合媒體報導，這次中國當局「解鎖」的美國新聞網站，包括CNN、USA TODAY、 CNBC、NBC等，但這些媒體的中文網仍未開放；《自由亞洲電台》猜測這波行動與19日展開的新一波中美貿易談判有關，網友們則認為英語網站根本沒幾個人會看，要判斷是否拆牆，要看這些大媒體的中文網頁能不能連上。

《德國之聲中文網》指出，英國BBC、法國國際廣播電台和德國之聲目前仍保持「封鎖待遇」。其中，或許因為德語在中國並不普及，德語區的新聞網站多數在中國境內都看得到，但《南德意志報》、北德廣播電視台（NDR）幾年前因踢爆中國重要官員醜聞慘遭封鎖。

這2家德語媒體和英國《衛報》2014年獲得一批機密文件，遂揭發中國高官親屬在人稱避稅天堂的加勒比海秘密設立境外公司，隱藏巨額財產，其中「高官」包含習近平、胡錦濤、鄧小平、溫家寶、李鵬等人。

德國之聲記者22日卻發現，中國網民目前不用翻牆即可造訪《南德意志報》網站，解禁時間暫時無法考察；北德廣播電視台則保持封鎖狀態。

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