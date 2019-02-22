中國官媒警告「蔡英文逆勢參選將致新台海危機」 網：笑死

2019-02-22 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受美媒《CNN》專訪時正式表態，將競選連任2020總統，對於目前民調落後則強調，「民調是死的，人心是活的」。對此，中國官媒《環球時報》則發表社評警告，「蔡英文接下來的逆勢參選將進一步攪動脆弱的局勢，從而導致新的台海危機」。PTT網友見狀狂酸，「支那畜生反對，那就是做對了」。

針對蔡總統宣布要競選連任，《環球時報》20日以「蔡英文逆勢參選 莫拿兩岸關係冒險」為題發表社評指出，中國不可能干預台灣選舉，但如果蔡英文等人為了選舉而搞出嚴重觸犯《反分裂國家法》的言行，「我們必須作出反應，打擊其囂張氣焰」。

《環球時報》分析稱，「台灣選一次，台獨勢力的放肆就增加一分」，這樣的局面必須改變。當下的蔡英文比10幾年前的陳水扁還要弱，而中國的力量如日中天，「懲罰一個鋌而走險的蔡英文，時與勢都在正義的一邊」。

《環球時報》另指，「蔡英文接下來的逆勢參選將進一步攪動脆弱的局勢，從而導致新的台海危機」，還批蔡英文如果競選連任，「一定會無所不用其極，說不定會出什麼么蛾子（餿主意、鬼點子）」。

相關新聞被轉貼到PTT後引發網友熱議，留言狂酸「笑死人，台灣選總統甘中國屁事啊」、「看中共這反應！表示小英又做對了！」、「中國是有多怕小英連任啊」、「中媒都這樣說了 我們豈有不支持蔡的道理？」、「太監又在對別人的性生活指指點點了」、「支那應該先擔心支美貿易戰吧 都快要吃觀音土了 還在擔心台灣選舉？」

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