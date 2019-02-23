CNN專訪》蔡總統：台灣承受中國第一擊後 盼全世界站出來

2019-02-23

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統在本週一、二接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪，總統府昨公布問答全文，被詢及若中國明日入侵，蔡會指望美軍出現嗎？蔡總統表示：「我想我們的防衛準備是隨時的，換句話說，對於隨時都可能發生的這種攻擊，我們已經是一個廿四小時戒備的情況」。

我們已24小時戒備

蔡總統指出，以現在台灣的防衛能力來看，第一波的防衛能量其實是有的，中國在第一波攻擊之後，必須要去承受後面的國際壓力，也必須去承受對自己的經濟與其他層面的打擊，所以我們期待，在我們自己承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示與壓力。

被詢及對於中國國家媒體若干人士大肆臆測很快會入侵台灣，是否感到憂心？這是虛張聲勢還是台灣的生存危機？

蔡總統強調，沒有任何的總統或是領導人，會排除軍事衝突的可能性。所以，要隨時把軍事準備都做到最充足的情況。但是軍事的行動，必須來自於正式的政治決策，在很多的政治思考，或者是政治的對應方案裡面，必須去增加中國對台採取武力的這個政治成本。如果因為政治成本太高的話，「我相信，中國的領導人也不會貿然的來進行這一個攻擊」。

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