網路長城開門？ 中國網民免翻牆也能看蔡英文CNN專訪！

2019-02-23 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕本週二（19日）起，中國網友不必翻牆就能進到美國主要新聞網站，甚至能看到蔡英文的CNN專訪，但美國媒體中文網仍沒解鎖；外界揣測，這和19日開始的新一輪中美貿易談判有關，有人認為，一旦談判完成，中國恐會恢復管制。

《自由亞洲電台》21日於推特（Twitter）上發文表示，中國網友19日起免翻牆即可觀看美國新聞網站，包括CNN、USA TODAY、CNBC、NBC等，還特地製圖強調連蔡英文專訪也看得到。

中美兩國貿易代表團正好於19日在華盛頓展開新一輪貿易談判，網友對此調侃，希望中美兩國「友誼長存」。根據《放言新聞》報導，外界解讀這波動作「是為了向美方為首的自由世界釋出善意，一旦與美方談判完成，中國恐持續管制境內網路」。

網友們對此表示，「最關鍵的就是這些美國新聞網站全是英語，根本沒幾個人會看，也看不懂，中共就是抓住了這點」、「這些大媒體的英文網頁一直都可以打開。看牆是否拆掉，要看這些大媒體的中文網頁能不能上」、「如果開放推特、谷歌、臉書、YouTube、Telegra等軟件，也會被共匪的防火牆赤化，淪陷為五毛水軍的輿論領地，過不了幾天就跟牆內的微信、微博一個檔次。中共一天不倒台，人民就不會過上安穩的日子。」

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