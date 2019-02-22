忘繫安全帶考照失敗 男子失控滾地崩潰痛哭

2019-02-22 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東1名男子在考駕照時，忘記繫安全帶導致考試沒通過，該男突然失控崩潰大哭，在地上打滾哭喊：「我不想考了！」陪考人員使勁拉了男子好幾次，才終於將他扶起。

根據《梨視頻》報導，山東煙台1名男子21日在考實際駕駛技能「科目三」時，忘記繫上安全帶，導致該項目不及格。該男瞬間嚎啕大哭，不僅趴在車底，之後還在地上打滾。陪考人員不停勸他「不就不及格嗎」、「還有3次機會，你慌什麼」，頻頻想拉他起來，但男子躺在地上耍賴，不停哭說「我不想考了！」這一幕引來民眾側目。最後，陪考人員再次提醒他下次要記得繫安全帶，費了一番功夫才把該男扶起。

該影片流出後，不少中國網友傻眼，留言說「高考失利這麼歇斯底里的也不多見啊」、「有時候過不了是為他好也為別人好」、「這種心理素質實在不適合開車，建議駕照考試再嚴格點」，不過也有網友說「科目三真的很難考」、「科目三我考了3次才過」，認為考試壓力真的很大，可以同理該男的心情。

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