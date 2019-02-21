李銳被中共黨旗強覆棺 女兒拒出席中共官方葬禮

2019-02-21 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕中共前領導人毛澤東秘書、中共黨內自由派代表人物李銳16日在北京逝世，引來中共自由派人士與中共官方一場政治拔河，即使李銳女兒李南央已公開表態，他的父親拒絕覆蓋中共黨旗，但是，中共官方於本月20日舉辦的喪禮上，還是在李銳棺木上披蓋黨旗，以致李南央指這場告別式違背父親遺願，拒絕出席。

綜合媒體報導，中共官方在北京八寶山革命公墓為黨內元老級人物李銳舉行告別儀式，棺木上還披蓋了黨旗。整個告別式由中共國務院相關部門負責，中共總書記習近平、國務院總理李克強、及朱鎔基、劉云山、賀國強等在任及退休高官均贈送花圈。

但是，李銳女兒李南央及中共自由派人士等老友卻都沒有出席，李南央是因中共這場官方告別式違背父親遺願而拒出席，而包括李銳生前好友、中國獨立記者高瑜、中國維權律師浦志強等李銳生前好友都接到通知，不准去李家弔唁，也不能參加喪禮，即使如此，網路上還是有轉發告別式現場照片，指有多位自由派人士突破禁令前往參加。

獨立學者章立凡即使被警告不能前往，但還是到告別式現場的外圍遙祭，據章立凡表示，從八寶山地鐵站到革命公墓的路上，看到不少警察以及便衣人員巡邏，幾乎所有外媒記者都被擋回去，還被盤查證件。

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