不准參加毛澤東秘書告別式！異議人士爆：遭24小時監控...

2019-02-19 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕已故中共領導人毛澤東的秘書、中共黨內自由派代表人物李銳16日上午在北京去世，享年101歲。李銳的告別式將於20日上午在北京八寶山公墓舉行，然而，李銳生前好友、中國獨立記者高瑜透露，她和中國維權律師浦志強都接到通知，不准去李家弔唁，也不能參加喪禮。

高瑜18日在推特表示：「為阻止我到李銳先生家弔唁，阻止我週三（20日）到八寶山再見李銳老最後一面，中午國保（國內安全保衛）和警察就到我家，告訴我開始24小時上崗（上工）。」高瑜還回應網友稱，國保和警察們到她家上工的日期就是這兩天，預計會持續到20日中午，她除了24小時被監視外，出門還得坐警車。

此外，高瑜同日又再度發文稱：「浦志強也接到通知，這兩天不准去李銳家弔唁，不准參加20日早晨的遺體告別。」

身為已故中共領導人毛澤東的秘書，李銳晚年主力研究毛澤東的為人、處事風格和歷史等，提倡民主憲政，被視為中共黨內自由派代表人物。20日的告別式是否會有中共領導人送花圈，以及官方將會如何評價李銳，備受外界關注。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/