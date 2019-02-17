中共元老李銳逝世 女兒：不接受中共旗子蓋在父親遺體上

2019-02-17 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕曾直指習近平只有「小學程度」的毛澤東前秘書李銳，昨晨8時在北京逝世，享壽101歲，中國政府通知李銳家人，稱他的葬禮將按照中共正部級規格在八寶山舉行。對此李銳女兒、旅居美國的李南央公開表示，不能接受共產黨的旗子蓋在父親遺體上，那是對他最後的侮辱。

李南央接受《美國之音》專訪表示，不能接受把她父親作為共產黨幹部，「那不是真正的李銳」，並強調「我不能接受那沾滿了人民鮮血的（共產黨）旗蓋在我父親的遺體上。那是對他最後的侮辱。」

李南央表示，李銳在1989年六四時，在樓房目睹共產黨對人民的屠殺，李銳生前就曾說，身後不去八寶山，過去李銳也表示，八寶山的人不喜歡他，他也不喜歡八寶山的人。李南央強調，如果父親在天有靈，他一定會揭去蓋在他身上的那面旗。

李南央也提到，李銳生前將許多手稿、日記等等珍貴資料交給她，這10多年來，她一直在做這些資料的整理工作，並將在今年經由美國胡佛研究所（Hoover Institution）公佈於眾。

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