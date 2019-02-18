毛澤東秘書去世…李銳女兒 拒中共黨旗覆蓋父親遺體

2019-02-18

〔編譯魏國金／綜合報導〕曾被中共開國領袖毛澤東欽點為秘書的元老李銳，十六日在北京辭世，享壽一○一歲。李銳去年四月受訪論及中國國家主席習近平時曾說，「他文化程度那麼低，你們知道吧？他小學程度」，令人印象深刻。他旅居美國的女兒李南央十六日表示，中國當局已知會家屬將高規格安葬李銳，但「我不能接受那沾滿了人民鮮血的旗蓋在我父親遺體上，那是對他的最後侮辱」。

李銳去年因肺炎與消化道癌住進北京醫院，十六日上午八時三十二分因器官衰竭辭世。李南央指出，其父生前表示，「不開追悼會、不進八寶山、不蓋黨旗」。她說，「李銳自詡為獨立思考的知識份子，那面鐮刀、斧頭的黨旗上沒有他的位置」，「如果父親在天有靈，一定會揭去蓋在他身上的那面旗。」

李南央說，一九八九年天安門血腥鎮壓時，李銳親眼目睹中共屠殺人民，當時他告訴她，「這個黨與國家沒有味道了，如有機會，帶著女兒離開吧。」她說：「李銳走了，我希望隨著他的離去，『跟隨旗手』、『擁戴領軍人』的文化在中國也永遠走入歷史。」

李銳一九三七年加入共產黨，五八年毛澤東欽點他為秘書，但翌年他因批評毛的「大躍進」政策而被開除黨籍。文化大革命期間，他被關入秦城監獄長達八年。七九年他獲平反，八九年上書呼籲當局「不要搞戒嚴運動、不要對學生動手」，再次被開除黨籍。李銳筆耕不輟，他曾撰寫過五本有關毛的著作，皆被列為禁書。

二○一三年李銳曾警告，習近平正複製毛澤東箝制個人思想、打造個人崇拜的作風。去年修憲解除國家主席任期限制時，李銳不屑地表示，「習近平要搞終身制」。他說，中國文化易導致個人崇拜，「中國人容易俘虜過來，現在報紙天天吹捧習近平，我都不看。」他與習父習仲勛雖是至交，但他在著作「李銳口述往事」提到習近平時說，「人有了權以後是會變化的。這樣的人我接觸多了。」

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