網購800元肉粽 慘遭騙逾百萬

端午節將至，粽子需求大增，詐騙集團搭順風車，刊登假粽子販售資訊，吸引民眾下單。（資料照）

詐團賣假粽子釣魚

端午節將至，民眾購買粽子及節慶送禮需求大增，不少人透過社群平台及網路賣場選購商品，詐騙集團也利用此機會，刊登假粽子販售資訊，吸引民眾下單，再以物流配送連結「未完成實名驗證」、「訂單設定錯誤」或「金流異常」等理由，要求被害人聯繫客服處理，進一步誘騙操作網路銀行或轉帳匯款；高雄市一名陳姓男子因此下訂欲購買八百元肉粽，被假客服誘騙操作網路銀行，短短數小時，騙走逾百萬元。

刑事局表示，從事服務業的五十歲陳男，上月卅一日於社群平台看見販售便宜粽子的相關廣告訊息，遂向賣家洽購八百元粽子，對方隨後傳送假的物流配送連結，並要求填寫收件資料，陳男點擊假連結後，頁面顯示因未完成「實名驗證」導致訂單無法成立，並要求聯繫該物流業者線上客服協助處理。

請繼續往下閱讀...

誘操作網銀或轉帳匯款

陳男加入對方提供的客服LINE帳號後，假客服以語音及視訊方式聯繫，佯稱須配合驗證身分，要求操作網路銀行，並指示匯款完成驗證程序；陳男依其指示操作網路銀行時，假客服表示掛斷電話會影響後端的買賣商品生意，讓陳男不敢掛電話，短短幾個小時，帳戶資金陸續遭轉出，陳男直到發現帳戶存款大幅減少，始驚覺遭詐騙，已損失逾百萬元。

用帳戶驗證身分 小心有詐

刑事局表示，目前詐團會以免費、試吃、便宜賣等假販售肉粽廣告，引誘民眾上鉤點擊假的物流公司連結行騙，提醒ATM或網路銀行只有匯款、查詢功能，無法驗證身分，務必提高警覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法