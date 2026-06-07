十軍團作戰處大辦公室淪砲房

台中地院判女軍官侵害配偶權應賠償50萬元，可上訴。（資料照）

離譜男軍官 新婚一週就偷吃女同袍

陸軍十軍團一名男軍官，與同為軍職妻子新婚才一週，竟被控與同單位女軍官發展婚外情，雙方誆稱利用漢光演習留守期間頻繁偷情，相關地點甚至遍及營區，軍官妻子蒐證後提起民事訴訟，求償一百萬元精神慰撫金，台中地院審理後認定女軍官侵害配偶權，判決應賠償五十萬元。

漢光演習留守 頻繁偷情

陸軍第十軍團指揮部表示，王姓少校及吳姓上尉涉不當男女關係，經台中地方法院民事判決確認事實，涉犯人員於營區內不當行止已依規定予以懲處，絕不寬貸。

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明知他已婚 女軍官判賠50萬

王姓少校與妻均為職業軍人，兩人於去年七月十一日完成結婚登記，未料婚後不久王妻便察覺丈夫與同單位吳姓女上尉互動異常，進一步蒐證後發現，兩人在同年七月至九月間往來密切，關係明顯超出一般同袍或朋友的界線。

原告王妻主張，丈夫與吳女誆稱漢光演習剛結束仍需留守，期間利用勤務空檔頻繁發生性行為，相關地點包括十軍團指揮部作戰處辦公區域及停車場等處，訴訟過程中，原告提出錄音譯文、雙方對話內容及其他相關事證，主張對方侵害其配偶權，求償一百萬元。

吳女承認在十軍團作戰處大辦公室與男軍官發生四次性行為，另一次是在太平區某汽車旅館，其他都不承認，不過她坦認早已知道男軍官完成結婚登記，但認為求償金額過高。

法官審酌原告基於配偶關係之身分法益受侵害的具體情狀，被告女軍官侵權行為之態樣、時間，該行為導致原告精神上所受煎熬，以及雙方教育程度、身分、地位、經濟能力等情狀，一審判決被告女軍官應賠償原告精神慰撫金五十萬元，可上訴。

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