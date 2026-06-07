毒駕拒查 撞斷埔鹽分駐所長右腳 法官竟無保請回 檢方將抗告

彰化縣施姓男子拒查倒車逃逸，埔鹽分駐所所長陳國銘遭車輾過，右腳膝蓋骨裂、小腿骨折。（民眾提供）

有毒駕等前科的彰化縣江姓送瓦斯工，上月底吸毒後開車送瓦斯自撞，彰化地檢署聲請預防性羈押，彰化地方法院卻裁定無保請回，引發輿論質疑，不料，彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘四日查訪施姓男子，施男強行倒車逃逸，陳員對空鳴槍，右腳仍被撞斷，仍負傷忍痛逮捕施男，施男驗出喪屍煙彈等兩項毒品反應，檢方五日聲押，法官竟再度裁定無保請回，令檢警錯愕。

檢方聲請預防性羈押的理由，是施男涉犯毒駕公共危險等重罪，有反覆毒駕與逃亡之虞，對於無保請回的裁定，將提出抗告。

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彰化地院：無法確認故意撞警

彰化地院則說明，無保請回的主要理由是，施男之前觸犯的刑案已向檢方報到並准予易科罰金，他應無逃亡拒捕理由；另外，檢警提出的證據，無法確認他故意衝撞員警，至於毒駕，目前也只有初步篩檢報告，施男沒毒駕與酒駕前科，又承認肇事且有意與受傷警察和解。

調查顯示，所長陳國銘與警員趙秉逸四日訪查時，見廿八歲施男試圖駕車離去，警方趕緊攔查，施男仍強行倒車，陳員閃避不及，雙膝及腳踝被車輪輾過，緊急中對空鳴槍一槍，趙員趁機破窗，將施男壓制逮捕。

毒品快篩 肇事男子陽性反應

兩名警察都受傷，其中，陳員雙膝挫傷，右腳膝蓋骨裂、小腿骨折，手術後至少需休養三個月；趙員手指撕裂傷，治療後無大礙。

警方隨後對施男進行毒品快篩，有安非他命及依托咪酯（喪屍煙彈）陽性反應，依公共危險、妨害公務等罪名法辦。

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