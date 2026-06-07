惡質夫妻落跑中國 還先在上海玩兩天

黃男與妻子成立慈善會，經常捐贈物資給偏鄉弱勢學童。（取自洪女臉書）

台中大雅區知名連鎖火鍋店「丹水滾」負責人黃姓、洪姓夫妻，涉嫌吸收鉅額民間資金後失聯，引發地方譁然，據了解，黃姓夫妻於五月二十八日自桃園機場搭機前往中國，長女及長子則於五月三十一日出境，黃姓夫妻最後的行蹤是，五月二十八日飛至上海與洪女所經營旅行社團員會合一起走訪兩天行程，隨後就脫隊，自此人間蒸發。

由於黃姓夫妻出境時間恰巧發生在火鍋店停業、投資糾紛浮現及支票跳票前夕，讓不少投資人質疑一家人早已知悉財務危機要爆發，提前離境規避債務與追討，消息曝光後，大批受害人湧入警局報案，並成立自救會展開串聯。

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跟隨自家旅行社出團

據了解，洪女另外經營的「丹趣淘旅行社」位於大雅市區，經營國內外團體行程，尤其鎖定地方社團，招攬出國旅遊，上月底有地方社團幹部約八人組團報名中國江南行程，洪女與丈夫五月廿八日飛至上海與該團員會合一起走訪兩天行程，隨後就脫隊，自此人間蒸發。投資客指出，他們疑似在中國有置產，早有預謀金蟬脫殼潛逃出國。

疑在中國置產 早有預謀

目前受害人數已接近五百人，有人傾盡退休金與家庭積蓄，如今面臨血本無歸窘境，檢警已著手蒐證並掌握相關出入境資料，同時針對黃姓夫妻及家人進行境管作業，被害人則透過民事及刑事司法程序追討。

牽涉巨款 恐遭黑道盯上

此外，地方也盛傳黃姓夫妻若真涉及龐大吸金金額，不僅警方高度關注，民間債權人及相關人士也都在追查其下落，熟悉地方情勢人士分析，若牽涉巨額資金往來，夫妻倆即便身在海外，也未必能完全避開各方追討壓力，尤其在被害人追討無門情形下，難保不會委託道上人士展開行動，一家四口即便身在中國，處境仍不樂觀。

洪女綽號叮噹姐。（取自洪女臉書）

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