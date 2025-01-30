竹東三環幫老大槍擊案 5嫌投案押解回台

日前竹東三環幫堂口槍擊命案，5嫌投案昨晚押解回台，圖為其中一名自泰國曼谷搭機回台的嫌犯。（記者姚介修攝）

2025/01/30 05:30

〔記者洪美秀、楊國文／綜合報導〕新竹縣竹東鎮黑幫「三環幫」大哥劉憲治廿四日晚間遭槍擊身亡案，案情昨晚有重大突破，在檢方聲押郭姓小弟司機後，昨晚確定涉案的五名嫌犯已投案，並分別由台北松山機場及桃園機場押解回台，深夜直接押到新竹縣刑警大隊偵辦，至於詳細犯案動機及犯案槍枝動向，檢方深入調查偵訊中。

檢方表示，專案團隊正全力偵辦此案，為維護偵查不公開原則，細節暫不便透露。待調查有初步結果或進入適當階段後，會統一對外說明。

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這起年前震驚全國的黑幫堂口遭突襲槍擊命案，發生在上週五下午的新竹縣竹東鎮北興路、三環幫的堂口。五名蒙面男子持槍械當天下午四點四十七分長驅直入，穿過一樓的飲料批發店面後，直衝二樓或開槍射殺，或持刀砍殺三環幫大哥劉憲治等六人，劉憲治當場失去生命徵象，送醫後傷重不治，另五男仍在戒護就醫中。

二樓是劉憲治與幫眾聚集的據點，僅約六坪大小，也設有監視器，但令人訝異的是該監視器竟「未開啟錄影功能」，導致案發時無法提供關鍵影像。

當時五名蒙面兇嫌戴著手套，持刀槍直闖二樓行兇，一樓監視器雖拍下部分畫面，但因角度受限，難以辨識兇嫌特徵。犯案後，兇嫌駕駛一輛白色豐田轎車逃逸，該車隨後被警方發現棄置在新竹市水利路偏僻處。

專案小組透過車牌鑑識系統比對，發現郭姓男子的轎車疑似為接應兇嫌之車輛。進一步調查發現，郭男當晚駕車前往桃園，廿五日即搭機飛往澳門。刑事局獲報後迅速展開行動，派員勸說郭男返台，郭男極可能掌握兇嫌身分，甚至不排除直接涉案，其供詞是破案關鍵，新竹縣警局刑警大隊偵訊後，認定郭男涉案重大，並轉「被告」，並依涉嫌殺人、傷害及槍砲等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並聲押獲准。

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