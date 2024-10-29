哄下碧潭拍照 害小姊妹溺斃 狠母起訴

台北地檢署昨依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴簡女。（資料照）

2024/10/29 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕去年從中國嫁來台灣的簡姓女子，因與公婆生活中多有摩擦，七月又跟婆婆吵架，一氣之下帶著十歲及八歲女兒，前往新北市碧潭渡船頭，哄騙他們下水拍照，導致不諳水性的兩女童溺斃，她最後獨自上岸離開，台北地檢署昨依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴簡女，全案將適用國民法官法審理。

據了解，三十四歲簡女原居住在中國湖南省，十一年前結識前往中國的白男，兩人相戀後，先產下大女兒，一年多後再產下二女兒，夫妻倆在中國長期居住，直到去年七月一家人才搬回台灣，與公婆及丈夫一家六口同住在新北中和南勢角一帶，迄今尚無台灣身分證。

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由於簡女嫁來台灣近一年都沒有工作，又常因生活習慣不同，為了家庭瑣事被公婆碎念，雙方因此多次發生口角，雖然她與從事保全工作的丈夫沒有太多爭執，但丈夫夾在中間也頗為難。

曾拉大女兒又放手 騙小女兒救姊姊

檢警調查，今年七月二日上午七時許，簡女因與婆婆爭吵、心生不滿，說要帶兩名女兒出遊，從中和南勢角住家攔計程車，前往新店碧潭風景區後，連哄帶騙要兩女童下水拍照，導致被害者掉入水中，期間，簡女雖曾伸手拉住大女兒，卻又放手讓她沈入水裡，且在小女兒努力爬回岸邊後，又以「要一起下水救姊姊」騙小女兒再度下水，致兩女童雙雙溺斃。

檢警查出，簡女見兩女兒都沈入水裡後，獨自上岸離開，一整天都在風景區徘徊，期間疑有輕生未果的情形，直到隔日晚間九時許，才步行到碧潭派出所向警方報案，警消趕抵下水搜尋，在落水點撈起兩名小朋友，但早已沒有生命跡象；檢方訊後向台北地院聲押禁見簡女獲准，昨天依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴簡女，並請法院依兒少福利與權益保障法規定加重其刑至二分之一。

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