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    首頁　>　社會

    國三西濱交流道 6車連撞 2死5傷

    國道3號南下114公里西濱交流道匝道前路段 ，昨晚間6點半許，發生6車碰撞。警、消人員獲報到場救援，計有7名傷者送醫。（民眾提供）

    國道3號南下114公里西濱交流道匝道前路段 ，昨晚間6點半許，發生6車碰撞。警、消人員獲報到場救援，計有7名傷者送醫。（民眾提供）

    2024/10/29 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道三號南下一一四公里西濱交流道匝道前路段，昨晚六點半許，發生兩輛大型車與四輛小客生碰撞，事故車輛占據車道，全線封閉，因時值下班交通尖峰時段，車流一度回堵超過四公里。警、消人員獲報到場救援，計有七名傷者送醫，其中三人失去生命跡象，一人經急救恢復呼吸心跳，另兩人不治。事故原因有待國道警方調查釐清。

    苗栗縣政府消防局勤務中心於昨晚六點廿五分許，接獲APPLE WATCH定位簡訊報案，國道三號南下一一四．六公里處疑似車禍案件。

    警消人車獲報抵達現場，發現為一輛聯結車、一輛油罐車及四輛自小客追撞，經確認傷者共計七名，四人輕傷，但有三人失去生命跡象。其中，一名失去生命跡象的傷者老婦人，經搶救恢復呼吸心跳，持續救治中。

    據了解，事發當時時值下班交通尖峰時段，國三南下西濱交流道的車道塞車回堵，事故車輛的聯結車疑未注意前方動態，先衝撞一輛小客車後，再推撞前方的油罐車，油罐車又再衝撞前方三輛小客車。

    其中，遭聯結車與油罐車夾擊的銀色小客車因車體嚴重變形，車上兩人一度受困，被救出時失去生命跡象。另，遭油罐車推撞的第一輛小客車的駕駛也受困車內，被救出時失去生命跡象。

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