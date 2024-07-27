在美設公司 從中國進禁藥 前生技老闆撈1800萬 面臨重刑
2024/07/27 05:30
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一間生技股份有限公司的前負責人蔡姓男子，涉嫌在未獲發許可證的情形下，從二○○八到二○一七年間，進口動物用雌激素藥物「雌酯二醇」後，分裝成一百公克的小包裝，出售給下游廠商，銷售總額超過一千八百萬元，桃園地檢署昨天偵結，依違反動物用藥品管理法，將蔡男與該生技公司提起公訴。
六十歲蔡男涉嫌二○○八到二○一七年間，透過設立在美國德拉瓦州的公司，向中國廠商購買雌酯二醇，報關進口後，再由他負責的生技公司，將三公斤裝的雌酯二醇，分裝成一百公克的小包裝，出售給水產養殖業者等下游廠商。
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檢方調查，雌酯二醇是一種雌激素藥物，可用於獸藥，臨床上使用時，通常是每週將藥物注射到肌肉中二到三次。蔡男明知輸入動物用藥品，應申請行政院農業委員會（農業部前身）檢驗登記，經核准並發給許可證後才能輸入，否則將被列為動物用禁藥，卻仍違法進口分裝銷售，調查局桃園市調查處查獲送辦。
檢方表示，蔡男與其生技公司所為已違反動物用藥品管理法，昨偵結提起公訴，法定刑度最重可判七年有期徒刑、併科四百五十萬元以下罰金。