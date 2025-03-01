把握連假好天氣！下週冷氣團+東北季風急轉濕冷

受大陸冷氣團影響，今天各地大多為多雲到晴，西半部高溫約28、29度，其中中南部內陸近山區氣溫還會再略高一些。不過下週一晚間起鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，預估下週三至下週五各地天氣也是濕冷。（資料照）

2025/03/01 07:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，今天（1日）台灣環境水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。今日氣溫方面，環境為偏南風，白天氣溫持續回升，各地早晚天氣稍涼；預測低溫中部以北及東北部14至17度，南部及花東18至20度，而西半部高溫約28、29度，其中中南部內陸近山區氣溫還會再略高一些，東半部約26、27度；而離島澎湖全天18至22度，金門14至21度，馬祖11至16度。

下週一晚間起至下週二，因鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，預估下週三至下週五各地天氣也是濕冷。

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氣象署提醒，今日金、馬、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返離島請留意航班資訊，行車用路請注意路況安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓迴流，環境風場為東南風至偏南風，西半部位於背風側，污染物易累積；中部以北地區、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

未來天氣方面，週日環境風場為偏南風，各地更加暖熱，早晚天氣稍涼；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

下週一白天持續溫暖微熱，鋒面接近，天氣漸轉不穩定，南部、東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下週一晚間起至下週二，鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下週三至下週五東北季風或大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，各地天氣濕冷，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

下週六至下下週一東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣持續偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 29 16 ~ 28 19 ~ 27 19 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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