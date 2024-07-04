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摸腿襲臀女同學 實習律師性騷起訴

摸腿襲臀女同學，實習律師性騷起訴。圖為示意圖。（資料照）

摸腿襲臀女同學，實習律師性騷起訴。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/04 05:30

〔記者王定傳、張文川、陳彩玲／台北報導〕去年間，在全國律師聯合會律師研習所受訓的蕭姓男實習律師，涉嫌對一名女同學三度伸出狼爪性騷擾，行為態樣有：撫摸大腿、腰際、觸碰臀部，被害者不甘受辱提告，台北地檢署昨依違反性騷擾防治法起訴蕭男。

指出，蕭男去年曾因性騷擾女律師被全律會認定「性騷擾成立」，職前訓練未通過，今年四月自費重訓一個月，已於五月完成職前訓練，尚須向法務部申請領得律師執照，才能取得正式律師身分，之後再加入全國律師聯合會或任一地方公會，就能執業。

經查，蕭男目前已被台中市某律師事務所掛名為旗下律師，記者昨致電詢問，總機表示確實有這位蕭律師，他正與事務所所長開會中；迄截稿為止，蕭與所長皆未回電。

檢警調查，蕭男從去年十月二日起至十月廿日間，涉嫌三度對一名女同學性騷擾，例如，去年十月二日晚間六時許，他涉嫌在酒吧聚餐時，趁被害者不及抗拒之際，伸手撫摸她的左大腿二至三秒，當晚十時許又在捷運月台撫摸被害者的腰際。

檢警調查，同年十月廿日，蕭男在律研所教室參與麻將盃比賽時，又涉趁被害者拍攝獎盃、未及防範之際，以手背觸碰她的臀部；被害者不甘受辱氣憤提告性騷擾及強制猥褻罪嫌。

檢方認定蕭男涉性騷擾罪嫌將他起訴；至於強制猥褻罪嫌部分，檢方認為，蕭男是在被害者無預料情況下，觸碰腰、臀等隱私部位，他是以突襲式、出其不意方式觸碰被害者身體，且在被害者感到不適閃躲後，即停止動作，與強力壓抑被害者性自主意思情形有別，未達強制猥褻程度。

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