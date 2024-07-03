台南民宅大火 包包天后倒臥電梯間亡

FEITY創辦人陳碧銀女士，一日近午不幸在台南自宅火災中罹難。（取自Feity創意皮製所臉書）

2024/07/03 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區聖南街一棟民宅一日發生大火，一位從事文創皮件製作的七十歲婦人身亡。地方里長柯崑城證實罹難者是FEITY文創皮件創辦人陳碧銀女士。

一日火災時，消防人員初步控制火勢，即入內逐層搜尋疑受困的陳婦，但從一樓到六樓室內位置都未發現，消防員再詢問陳家人後針對各樓層電梯間搜尋，最後在六樓電梯間找到倒臥的陳婦，她身上有大面積燒傷已身亡。

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消防局火調人員勘驗火場、研判該宅四樓西側的房間應是起火點，該處有放置蚊香之類物品；確切起火原因，仍須調查。

陳碧銀有「包包天后」美譽，連南韓人氣女團TWICE的成員周子瑜也是該品牌粉絲，兩年前曾使用FEITY包曝光、引發話題熱議。陳婦也獲選台南市百家好店，時任台南市長賴清德頒獎、還為她的書寫推薦序肯定。

FEITY的臉書小編PO文傷心地說，「FEITY創辦人陳碧銀跟菩薩去修行了，因為工廠失火，菲媽不幸在火場中喪命，我們都感到非常悲慟。做包包是菲媽這一生的舞台，直到一日離世之前，都像往常一樣坐在針車上，製作要交給大家的包包。」

消防員並說，火災發生時濃煙會往上竄產生煙囪效應，且電梯無法阻隔濃煙竄入、也可能在火災發生時出現停斷電、故障，火災發生時千萬不能搭電梯逃生。

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