個人帳戶遭盯緊 詐團相中公司帳戶

竹聯幫龍堂助辦「青年創業貸款」實則辦人頭公司帳戶，警方查扣人頭公司申登資料等證物。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/03 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方破獲竹聯龍堂分子涉嫌以助辦「青年創業貸款」之名，實則辦人頭公司帳戶，再勾結轉給詐騙集團犯案。警界人士說，過去詐團愛用的個人人頭帳戶，因被盯緊、強力掃蕩，匯款時也易引起懷疑而遭到攔截，因此許多詐團都將矛頭轉到公司帳戶，再加上即使公司帳戶進出金額較大，也不易被視為異狀，因而開始使出各式招式、無所不用其極地取得公司帳戶。

警方指出，因為每個人幾乎都有兩、三個以上帳戶，數量上可說取之不盡，因此早期詐團會向街友、缺錢者買帳戶，後來開始向求職者騙取，因有人賣掉帳戶後跑去掛失及報警，詐團被反將一軍，進而演變出人頭帳戶未遭破獲、凍結前，詐團乾脆先將人頭集體拘禁管束。

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政府加強打詐

隨著詐騙犯罪猖獗，政府祭出強力查緝、防堵作為，現今要取得個人帳戶用於施詐，難度漸高，且個人帳戶匯款額度受限，以及銀行凍結人頭帳戶的速度愈來愈快，車手領錢風險也大幅提升，導致詐團「成本」變高。

因此，近來詐團相中公司帳戶，因為公司帳戶平時出入的金流相對較高，公司基於生意需要，有大筆款項匯入、匯出時，也不易讓人覺得「異常」，相對被金融機構發現有異，通報警方的風險大幅降低。

此外，目前申辦成立公司程序簡便，最短約三天就能申辦成功，其中企業社因股本低、不需驗資、最容易申辦；就算成立公司要驗資，等驗資後將資金抽走，就有現成的「人頭公司帳戶」可用。

也因近期出現數起詐團利用公司帳戶行騙案件，執法單位已有警覺，開始全力查緝、清剿；警方表示，絕不容公司帳戶成為打詐漏洞。

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