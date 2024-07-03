毒信化整為零 難逃法網

警方查扣國際平信夾藏的古柯鹼、大麻、搖腳丸、安非他命及K他命等各式毒品。（記者邱俊福攝）

2024/07/03 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕跨國販毒集團為規避查緝，不使用包裹，反利用較不起眼的平信為掩飾藏毒，化整為零闖關，過去就曾出現過，且以走私大麻為主，但這次警方破獲的「毒信」，包含各式毒品，刻意配送至全台各地，增加檢警偵查難度，主嫌顏偉宸甚至隱身鍵盤後，精心設下層層斷點，自以為天衣無縫，但仍在檢警從監控收件人，分析金流，抽絲剝繭下，一舉將其瓦解。

國際平信因具有只需住址，不須收件人、簽收的特點，加上販毒集團認為海關人員較不會嚴格查驗下，近年來便有許多大麻毒品，藉由此一途徑走私來台，被海關及執法人員識破。

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正如，去年間有運毒集團黃姓、張姓成員，聯繫泰國成員在平信中夾藏十多公克大麻，分數十次，寄送逾一公斤大麻來台闖關，卻栽在緝毒犬，攔截下這些「毒信」，新北地院今年依運輸二級毒品等罪，判黃男六年四月、張男五年二月徒刑。

男子顏偉宸則是透過通訊軟體隱藏於幕後，以不同帳號身分指揮第一層成員提供地址並代領郵件後，再指派第二層車手向代領郵件成員領取毒品郵件，統籌運毒，各地成員還因都是其網路招募而來，互不聯絡、不相識，自認檢警難以突破。

結果，海關人員於Ｘ光查驗出一封「毒信」後，經跟檢警合作，逐一針對來自荷蘭的類似信封加強檢驗，陸續追出十九封，並在警方扮演郵差送信，監控所有出面收信者後，向上追查，並分析這些成員獲得傭金的金流，最終揪出住在花蓮市的影武者顏男，繩之於法。

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