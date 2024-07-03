國際平信運毒 藏鏡人分飾3角破功

男子顏偉宸被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/03 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕男子顏偉宸涉嫌透過隱密性較強的Telegram（紙飛機）等通訊軟體，分別扮演接洽跨國毒梟、招募下游收件員，以及招攬買毒客戶等三種角色，將自己隱身鍵盤後面，操控販毒網絡，短短二個月內自荷蘭以十九封國際平信藏毒方式，將逾一公斤的古柯鹹、大麻、Ｋ毒等一至三級毒品寄至台灣六縣市。刑事局偵三大隊第一隊偵破此一國際寄毒集團，逮捕顏嫌與旗下成員共六人，檢方訊後將顏嫌與薛姓、林姓兩名核心幹部聲押獲准。

訂貨、攬客、募手下 都沒露臉

警方調查，廿八歲顏嫌二年前曾因種大麻被逮，年初在暗網接洽到可提供毒品的跨國毒梟，便透過Telegram，刊登短期偏門打工的廣告，躲在幕後應徵代領毒品郵件、收件放至指定地點的成員，同時也利用該通訊軟體的群組，尋找需要購毒的買家。

請繼續往下閱讀...

兩個月自荷蘭毒寄台灣６縣市

只要買家訂貨，便聯繫跨國毒梟自荷蘭以國際平信藏毒方式寄送來台，而為躲避警方查緝，顏嫌透過旗下徵招的成員，提供住家附近的廢棄、無人居住的住宅作為寄送地址，收件人則隨意填寫。毒信一寄到這些地址，顏嫌馬上聯繫負責代領的成員，前往拿取信件，再找另一成員向代領成員收取信件，將該信件送到買家指定的公園廁所、花圃等地點放置，讓買家取貨。

警方說，整個販毒過程，顏嫌都隱藏幕後，以不同通訊軟體帳號分別跟旗下成員聯繫，各成員間也互不認識，每位成員一封信件則可獲取三至五萬元佣金，顏嫌每封可獲五萬元至十萬元利潤。從今年一月至二月，共有多達十九封國際平信夾藏古柯鹼、大麻、MDMA、LSD（俗稱搖腳丸）、安非他命及K他命等各式毒品，分寄到台北、台中、桃園、嘉義、高雄及花蓮等六縣市。

警溯源揪出顏偉宸集團等６人

警方據報後，從出面代領成員逐一向上追查，並通過分析金流，至今年四月十五日陸續將顏嫌等六人逮捕到案，依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法