《嘉義》嘉縣男童沒交作業遭打傷 女師停聘

嘉縣某國小五年級男童遭代理老師不當體罰，手臂傷痕累累。（民眾提供）

2024/05/29 05:30

手、背部瘀青明顯傷痕 長期遭體罰 怕到不敢上學

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣山區偏鄉學校一名五年級男童疑因未交作業，遭張姓女代理老師不當體罰抽打，致男童手臂及背部可見留下明顯傷痕、佈滿瘀青，怕到不敢上學，家長親友昨痛訴「孩子長期遭精神虐待、體罰」，盼重視偏鄉學童及老師管教問題；縣府教育處長李美華回應說，學校教評會已議決將該師停聘，待調查報告完成，進行後續處置。

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家長指控長期精神虐待、體罰

男童親友投訴到教育部，指男童長期遭到張師精神虐待，還時不時體罰，張師行徑太誇張，根本不配當老師，希望教育相關單位能火速解決此事。在資源不足的部落中學習，大家都很辛苦，希望不要再有孩子受此對待。

男童母親說，本月九日她發現兒子手臂有遭打傷傷痕，追問下，兒子才敢吐露長期被張師體罰。事後，兒子怕到不敢上學，起床就說頭痛、肚子痛還嘔吐，她看到兒子傷這麼重「心裡很痛」，質問張師「到底兒子犯了什麼錯？要這樣傷害他？」

代理師疑申請「情緒不穩」證明

男童母親說，張師事後疑申請「情緒不穩」證明，既然已經情緒不穩，為何還要到學校教學生？這不能拿來當成打小孩、逃避責任的藉口，呼籲政府正視偏遠山區孩子，希望有像一般學校一樣的教育環境。

校方通報 教育處啟動調查

該校校長說，張師去年到校擔任代理老師，接任該班導師近一個學年，事發後隔天即將她調離導師職務，她自十三日起請假，學校召開教評會議，決議予以停聘；已對該生及該班同學進行心理輔導，目前上課情形正常，廿六日調查小組到校完成調查程序，依規定調查報告在兩個月內完成，會請委員儘快完成調查報告，給師生、家長一個交代。

李美華表示，該校依程序進行校安通報，張師涉不當管教已成案受理，多次提醒老師禁止體罰及不當管教，但仍有老師未遵守法規，縣學生輔導諮商中心已接手輔導該班學生，會加強要求學校正向教育。

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