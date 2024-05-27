自由日日Shoot》泰國「實質免簽」東南亞其他國家門檻高

泰女40歲以下 入境及清詢拒入境人次

2024/05/27 05:30

泰國女拿護照就能來台14天 成本低鮮少落跑

〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕近年來台灣與東南亞許多國家互動良好、簽證互惠，為何只有泰國店在台火熱？坊間為何不見「印尼店」、「菲律賓店」？對此，知情官員分析，除了各國經濟、產業、民族性不同，主要原因在於，台灣對東南亞多國家是「有條件免簽」，門檻較高，對泰國是採「實質免簽」，泰國民眾只要拿著護照就能來台。

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依現行規定，印尼、越南、緬甸、柬埔寨、寮國五國，台灣是採「有條件免簽」。這些國家人民來台，必須持有美、加、澳、紐、日、韓、英或歐盟申根公約等先進國家永久居留證、有效或過期十年內居留證或簽證者，或持有台灣過去十年內簽證、外僑居留證且無違常紀錄；針對入境者不同身分、條件，另外還有但書。

移民署官員說，台灣對泰國是「實質免簽」，拿護照就能來台十四天。也因如此，泰人來台成本低，來台後鮮少落跑，時間到就出境，反正再入境容易，沒必要失聯、落跑。

另名官員指出，隨著政府發現泰國妹「入侵」，移民署加強「清詢」，現今業者招募泰國妹以免簽方式來台陪酒日漸不易，業者為了生存又「另闢管道」。

據了解，目前有些泰國妹是以來台研習中文申請停留簽證，實際從事陪酒；業者會篩選具一定中文基礎、外貌良好者，可以跟酒客有更多互動、賺更多小費。以此方式來台，短則待六十天，最多可至半年，雖然要負擔學費等成本，但跟陪酒所賺只是「小錢」；每週最低只需上課十五小時，某些後段學校招生不易、管理鬆散，泰國妹是否有去上課，校方也不全然在意。

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