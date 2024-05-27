自由日日Shoot》泰國店火辣敢玩「贏拿小費 輸摸兩下」

泰女40歲以下 入境及清詢拒入境人次

2024/05/27 05:30

〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕泰國店近年火熱，吸引不少「老司機」上門，究竟有何魅力？對此，警方認為酒客圖的是新鮮感，短期來台泰國妹正好補足這心態；也有酒客直言，多數泰國妹年紀輕、身材好、皮膚白又敢玩，消費金額相對低，這種「CP值」無從比擬。

警界指出，泰國店「硬體」設備普通，包廂、沙發、音響乏善可陳，但最大賣點，就是敢喝、敢玩、尺度大的泰國妹，所以通常地點會選在市區交通便利又隱密處，以利酒客、泰國妹出入。

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酒客小陳說，泰國妹陪酒主要是賺小費，多數店家都會讓酒客拿現金換手環、代幣，每個一百元，用來取代小費，泰國妹事後再拿手環向店家換錢。雖然泰國妹中文程度參差不齊，但能用翻譯軟體溝通，喝酒玩遊戲也算「身體語言」，再加上勁歌熱舞，包廂氣氛很high。

泰國妹為賺小費無所不用其極，像喝酒玩遊戲時以「贏拿小費、輸摸兩下」的方式跟酒客玩，也有人會跳到酒客身上磨蹭、秀舞。

另名警官指出，陪酒泰國妹若手腕好，一晚賺萬元不是問題，而且有上下班時間，相對自由。與賣淫相較，賣淫會被安排在旅館或養生館「足不出戶」，賺的錢也要被抽成，有明顯「被壓榨感」，「工作內容」更顯單調，因此泰國妹幾乎「不做S」，大多都陪酒。

泰女陪酒或賣淫被逮 社維法送辦

移民署官員表示，泰國妹來台從事與許可原因不符活動或工作，以陪酒與賣淫最多。據警方統計，二○一八年起至去年底，因陪酒或賣淫被警方依違反社會秩序維護法送辦泰籍人士，分別為二九八、二九五、一三六、十八、廿五、一九六人。

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