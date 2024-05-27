自由日日Shoot》14天免簽 泰妹黃流侵台 移民署阻擋 國境人力吃緊

泰女40歲以下 入境及清詢拒入境人次

2024/05/27 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕自台灣對泰國開放十四天入境免簽以來，有不肖業者嗅到「商機」，大舉引進泰國妹來台賣淫、陪酒，這股歪風雖然在疫情嚴峻期間一度暫緩，但隨國境解封，「春風吹又生」。為避免泰國妹「入侵」，移民署持續加強「清詢」力道，設法在國境前線擋下想來台做不法勾當的泰國妹，但移民署人力不足，基層同仁相當艱苦、吃力。

據統計，「四十歲以下泰國女子免簽入境」，去年有一四三一二○人次入境，比疫情爆發前一三一三六六人次還多。

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去年40歲以下泰女入境人次比疫情前多

一名資深刑警指出，台灣在二○一八年八月對泰國開放十四天免簽入境後，有許多業者發現泰國妹年輕、敢玩、敢喝，對來台「淘金」非常有企圖心，輾轉透過管道招募她們來台陪酒或賣淫。

在疫情爆發前，台北市出現許多「泰國店」，這些店大多隱身在商辦大樓、地下室，甚至還偽裝成招待所，直到疫情爆發才暫緩，如今又死灰復燃，像中山警分局本月中就在某大樓地下室逮到廿四名泰國妹陪酒。

另名移民官說，為抵擋「泰妹入侵」，國境同仁在「清詢」上相當努力。清詢，是移民官針對外來旅客入境審查流程中，對其來台目的或行程有疑慮時，展開的行政調查，可做出禁止入國的處分。

針對特定年齡、頻繁來台的泰女加強清詢

據了解，目前移民署是針對特定年齡、頻繁來台的泰國女子加強清詢，不少泰國女子入境時謊稱找男友或朋友，移民官詢問細節若對方答不出來，就會對她們進一步詢問、清查，若發現「有鬼」，就會禁止其入國、遣返。

移民署統計，自二○一八年八月起至今年四月底，「四十歲以下泰國女子」入境時經清詢拒絕入境人次，分別為三五四、一二七八、一五三、○、廿六、一七九、二七一人，共二二六一人，但與免簽入境人次相較，相當懸殊。移民署基層同仁說，現在每天入境旅客眾多，國境人力吃緊，要在有限時間內查出入境泰國妹是否「有鬼」，判斷時間並不多，同仁心理壓力都不小。

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