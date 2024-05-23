長髮哥︰怕被砍第2刀 抓刀抵抗

網友盤點多名中捷英雄，這些英勇乘客將獲終身免費搭乘。 （記者張軒哲翻攝） 許瑞顯左臉有9公分傷口且刀傷及骨，顴骨斷裂，嘴唇有3公分傷口。 （記者蔡淑媛攝）

2024/05/23 05:30

喊人幫忙後 其他大哥一起來搶刀 打趴嫌犯

〔記者蔡淑媛、張軒哲、姚岳宏／綜合報導〕台中捷運前日發生車廂內砍人案震驚社會，遭砍傷臉仍奮力抵抗洪姓凶嫌的二十七歲健身教練許瑞顯備受各界讚譽，他昨受訪謙稱，自己運氣好還能動手抵抗，出於反射動作，被砍後他緊抓著刀子，怕再被砍第二刀，因此要搶到刀子，一開始只有他抵抗「覺得很無助」，但喊人幫忙後大家幫忙一起制伏凶嫌，「在捷運到站開門前嫌犯已經被打趴。」

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許瑞顯臉部被砍，左臉有長達九公分傷口，刀傷及骨，顴骨弓斷裂，已經縫合及鐵絲內固定，嘴唇也有三公分傷口，臉部包著紗布仍腫脹，由於傷口大，癒合後恐留疤痕，可能評估做美容手術，他回憶當時情形說，洪嫌與他都是在水安宮站上車，一上車就看到背著背包的洪嫌，原本坐在他隔壁位子，卻又起身離開，讓人覺得奇怪，對方動手砍第一個（呂姓高中生）時沒注意，沒想到接著持菜刀砍他。

許瑞顯說，被砍後本能抓著刀子，怕再被砍第二刀，因此緊抓住刀子，他想奪刀，但搶不掉，於是喊了三、四聲要人幫忙，後來有其他大哥一起來搶刀子，洪嫌一開始拿像斬骨刀的大刀，他被砍到後大家搶到那把，洪嫌還預藏水果刀在口袋，後來掉在地上，他在搶刀時手也受傷。

許瑞顯說，一開始只有他與洪嫌搏鬥搶刀，覺得很無助，後來有一個大哥帶頭加入，大家都加入壓制洪嫌，因此車到站開門後，嫌犯已經被打趴了。

中捷隨機砍人事件發生在北捷鄭捷事件後十年同日，許瑞顯說，自己運氣好，當時鄭捷行凶時大家沒有適當時機反抗，還好這次自己受傷沒有傷到神經、眼睛，還能浴血抵抗，大家也都加入對抗行列。

詐團冒名長髮許男騙住院費 刑局偵辦

事後也有民眾表示當時車上還有另一名黑衣大叔協助擋下揮刀凶嫌，畫面曝光後也讓網友大讚。

另外，有詐騙集團竟假冒長髮許男想騙住院費用，刑事局指出，已主動偵辦此案，並呼籲民眾勿相信詐騙簡訊。

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