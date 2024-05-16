吉他老師猥褻女高職生 樂器社老闆連帶判賠15萬

江姓吉他老師伸狼爪猥褻女學生，害得聘僱江男的樂器社老闆，得連帶賠償女學生15萬餘元。（示意圖，記者張瑞楨攝）

2024/05/16 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名高職女學生到樂器社學吉他，卻被江姓吉他老師伸鹹豬手亂摸，強行猥褻與性騷擾三次，江男願意賠償五十萬元，獲法官宣告緩刑免入獄，女學生再提民事賠償，主張樂器社池姓負責人也應連帶賠償一百萬元，池男辯稱江男並非他聘僱的員工，法官不採信，判決池男應與江男連帶賠償女學生十五萬餘元確定。

員工侵害客人 雇主有連帶賠償責任

員工侵害客人，老闆要負連帶賠償之責，最知名的是十一年前，新北市八里「媽媽嘴咖啡店」店長謝依涵，殺害客人陳進福、張翠萍夫婦，判無期徒刑定讞，死者的親人訴請謝依涵、老闆呂炳宏與股東，應連帶兩人家屬各上千萬元。

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判決書指出，中市一位高職女學生，到一家樂器學吉他，由江姓男員工任教，二○二二年一月十六日下午，江男一對一授課時，竟伸鹹豬手強摟女學生的腰，亂摸大腿、臀與胸部，強制猥褻兩次後，又亂摸女學生背部，厚顏問「內衣的釦子不是二個嗎？」，性騷擾一次得逞。

刑事部分，法院依序判刑一年、八月與五月，不過，江男願賠償五十萬元，和解當天先付卅萬元給女學生，高等法院台中分院二審給他緩刑五年，免除入獄之災。

民事部分，女學生控告樂器社負責人池姓男子，聲明應與江男連帶賠償一百萬元，池男答辯說，江男是自行招生收費，單純使用樂器社場地教學，他與江男無僱傭關係，聲明駁回女學生之訴。

高等法院台中分院認為，樂器社負責人池男在刑事審理作證時，不否認聘僱江男，女學生也說，是江男介紹她選購吉他，足以證明江男受僱於池男，江男於執行教學職務時侵害女學生，民法規定「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」，池男應負起連帶賠償之責。

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