政院拍板打詐新四法草案／陳揆：建立台灣新法制里程碑

行政院長陳建仁（中）、副院長鄭文燦（右）與政務委員羅秉成（左）出席「行政院推動打詐新四法記者會」。（記者王藝菘攝）

2024/05/10 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨拍板「打詐新四法」，分別是詐欺犯罪危害防制條例草案，以及配套的洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法的立法與修法草案。行政院長陳建仁表示，打詐新四法將打詐政策專法化，建立台灣新法制里程碑，落實政府打詐決心，也走在國際社會先端，精進打詐各種措施。

專法著重源頭防制，特別課予金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等七大關鍵產業防詐義務，若業者違反規定，最重處一千萬元罰鍰，可連續處罰直到改善。

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加重刑責方面，詐騙集團詐騙同一被害人財損達一千萬元，至少判刑三年、最重可判關十年；三人以上利用電信網路、運用深偽影音等施詐，加重二分之一刑期；詐欺初犯的假釋門檻提高為須超過三分之二刑期、累犯四分之三、並設計三犯不得假釋的假釋三振條款；另有窩裡反條款，包括若使警察得以扣押全部犯罪所得、查獲主持操縱者，可免除其刑等。

洗錢防制法從三面向納管幣商，其一是入刑化，構成違規要件可處兩年以下徒刑，國外幣商也要在國內落地；新增特殊洗錢態樣，利用虛擬資產帳號、第三方支付帳號洗錢，可處六月以上、五年以下徒刑，併科五千萬元以下罰金。

至於科技偵查及保障法草案及通訊保障及監察法的修法，將可有條件使用GPS定位追蹤、M化車、熱顯像儀等科技設備，同時增訂保存網路流量紀錄，溯源追查資安及詐欺犯罪。

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