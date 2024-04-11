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彰縣議員楊竣程服務處遭掃射 外甥幹的

國民黨彰化縣議員楊竣程服務處日前遭掃射，開槍主嫌諭知20萬元交保。（民眾提供）

國民黨彰化縣議員楊竣程服務處日前遭掃射，開槍主嫌諭知20萬元交保。（民眾提供）

2024/04/11 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員楊竣程鹿港服務處，本月七日凌晨遭六名惡煞開槍掃射與棍棒破壞鐵門，其中，開槍曾姓主嫌是楊竣程的外甥，雙方疑有債務糾紛。雖然楊竣程不報案、不提告，但全案已違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、恐嚇等罪嫌，檢警將六嫌拘提到案。

不報案不提告 警主動辦

鹿港警分局表示，縣議員楊竣程鹿港服務處遭人掃射事件，經媒體披露後，前晚已派員到場調閱監視器並採集相關證據，雖然網路影片為開八槍恐嚇，但鑑識人員到場發現有二罐瓦斯鋼瓶，以及一枚鋼彈，六嫌均為男性，二十多歲的曾姓主嫌持瓦斯槍射出鋼彈，其餘五人則持棍棒砸服務處鐵門與建物，犯後乘四輛汽車離去。

欠外甥錢 6煞搞破壞遭拘提

警方指出，縣議員楊竣程雖不願提告，但六人已觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、恐嚇等公訴罪，檢警主動偵辦，檢方立即開出拘票，警方已將六人拘提到案。

楊竣程親友說，楊竣程雖然有欠錢，但也都有慢慢在還，不知道為何還會發生這樣的事情，無法理解。楊竣程昨天手機並未開機，撥打電話都進入語音信箱，無法得知對於主嫌就是外甥的看法。

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