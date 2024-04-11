為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

夫幫買票應知情 新港女鄉代當選無效定讞

2024/04/11 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕嘉義縣新港鄉鄉民代表何文珊的丈夫、前鄉代洪茂睿為助妻子勝選，二○二二年選舉期間以每票五百元代價買票，嘉義檢方起訴洪茂睿、何女獲不起訴處分，但檢方認為洪男交付選民現金，何女有共同參與、授意而不違背其本意情形，屬共同賄選行為，對何女提當選無效之訴，昨天高等法院台南分院認同嘉院一審見解、仍判何當選無效定讞，不得上訴。

去年嘉義地院指出，何女與洪男結婚已四年、婚後住在一起，洪男曾任鄉代，兩人有參與競選事務經驗，且洪男是何女競選團隊重要成員，洪男進行賄選重大決定前，豈有不先與妻子商議而自作主張掏錢行賄之理？因此，何女對先生洪男賄選全然不知而未同意或任其賄選，顯然違反常理。

台南高分院合議庭也認同嘉義地院見解、並指修正前選罷法第一二○條第一項第三款規定，「行為人」的概念不僅限於當選人本身親自為之為限，雖由他人實施買票，當選人對於他人行為有授意且不違背其本意，當選人仍應受此法條規範。

二審合議庭調查，洪男自己或與他人一起為何女向選民買票，有多位證人在嘉義地檢署作證，經檢方調查案情明確，且有查扣賄款，並非虛假；合議庭認為何文珊對先生洪男的賄選行為是事先知情、並容任洪為她買票，所以何女行為合於修正前選罷法第一二○條第一項第三款要件，判何當選無效是有理由，駁回何的上訴，且二審判決當選無效定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播