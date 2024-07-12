雲林弒母案兇嫌大學剛畢業 痛毆雙親時高喊「人劍合一」

雲林虎尾一處民宅發生兒子刺死母親悲劇。（記者黃淑莉攝）

2024/07/12 12:31

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〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林虎尾今（12）日凌晨2點多發生25歲兒子持水果刀刺死母親、砍傷父親的人倫悲劇，鄰居得知十分驚訝，據了解，該家庭在當地住很久，平日很少與鄰居互動，父母育有2子，兇嫌為小兒子今年剛大學畢業，大兒子在北部工作，接獲消息已趕回處理。

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據指出，林嫌與父母同住，凌晨2點多突然走進父母房間，不明原因毆打睡夢中的雙親，並高喊一聲「人劍合一」後跑出房間，父母追出客廳查看，林嫌突從廚房拿出水果刀朝母親胸部刺下去，林父見狀上前制止，並要妻子到屋外求救。

林父在屋內與林嫌扭打一陣，未見妻子進屋，走出屋外發現妻子倒臥在車庫地上，趕緊衝出屋外到大馬路打110報案，虎尾分局獲報趕到現場，將林父、林母送急救，49歲林母搶救1個多小時傷重不治，林父身上多處刀傷，沒有生命危險。

據了解，警方在客廳將林嫌壓制，但因他情緒激動，警方第一時間強制送醫，上午10點多將他帶回派出所偵訊中。

據指出，林嫌與父母同住，林父54歲為退伍軍人，現在擔任保全，林母為家管，育有2子，大兒子在北部工作，林嫌是小兒子，今年剛從大學畢業，家人相處和睦，與鄰居碰面會點頭，但不太有互動，但會發生這樣的悲劇大家都很驚訝。

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