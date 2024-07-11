三重一家三口命案死者抱病高齡產子 曾透露「為了寶寶我不能死」

三重一家三口命案，死者劉女（右）在臉書分享高齡、試管嬰兒，抱病產子，透露為母則強心情，未料遭丈夫廖男（左）殺害。（取自臉書）

2024/07/11 14:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重劉姓女子及6個月大稚子，疑慘死丈夫廖軒詠手下，她的臉書曝光，劉女分享高齡、抱病懷孕、生產、育兒期間的心情，她Po文透露，「但當了媽以後，為了寶寶我不能死，沒媽的孩子最可憐，這才是人生中的最辛苦」，未料她與愛子疑都死在丈夫手下，但殺人動機仍無定論。

新北市三重區9日驚傳人倫悲劇，42歲劉姓女子被母親發現，在家中倒臥血泊送醫不治，警方聯繫劉女同住丈夫廖軒詠及未滿一歲幼子發現失聯，連忙過濾監視器，赫見廖男案發後，抱幼子急忙離開住處，專案小組以車追人，當晚在馬槽橋下發現廖男父子雙屍，不排除廖男因故持刀殺死妻子劉女，畏罪帶幼子逃亡，到山上悶死幼子，再以束帶自勒身亡，至於廖男殺人動機及3人死因，檢警持續釐清中。

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劉女在臉書中，分享她凍卵、高齡，採取試管嬰兒孕法，懷孕期間又罹患妊娠糖尿病，抱病懷孕面臨不少辛苦，但一切辛苦都只為愛子底迪順利出生；劉女在愛子出生後，不時分享帶愛子外出、分享懷孕期間甘苦談，並透露自己妊娠糖尿病改善，血糖持續恢復中；她甚至還說，已經不需要用到冷凍的卵子，間接透露自己高齡、試管嬰兒的情況。

劉女更期待年底交屋，她跟底迪有單獨房間，規劃去考保母證照，照顧一位跟底迪一樣的寶寶，可以跟他作伴一起成長，也透露目前幫底迪規劃「貴參參」的保險、未來移民想去哪裡等等心願。

值得一提的是，劉女臉書中，幾乎都是她跟稚子，除了主頁面，幾乎沒有她與丈夫廖男的合影，也鮮少提到廖男，讓外界對這對夫妻感情、關係留下疑問；加上沒有殺人動機、跡象，檢警亟待尋獲疑犯廖男犯案動機。

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