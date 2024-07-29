轎車違規左轉 遭高雄輕軌列車擦撞停駛30分鐘

輕軌於大順路與覺民路口與轎車發生擦撞，一度在路口停駛。（民眾提供）

2024/07/29 18:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌列車今（29）日下午4點39分，行經大順路與覺民路口時，遇1輛轎車違規左轉，列車煞車不及，車頭擦撞轎車車尾，幸好無人員受傷，不過這起事故造成列車一度停駛近30分鐘，以及周邊交通大打結。

據了解，當時輕軌列車由C29樹德家商站開往C30科工館站途中，行經大順與覺民路口時，與董女（64歲）駕駛轎車的轎車發生擦撞，列車司機員機警立刻緊急停車，車上旅客均無受傷，清車後引導旅客前往C30車站搭車或轉搭其他交通工具。

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三民二分局交通分隊指出，事故初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，轎車疑似違規左轉於通過軌道區時與列車發生輕微擦撞，後續下午5點13分經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。

經警方到場處理測繪且迅速排除交通障礙，現場無人受傷，初步研判為董姓女駕駛不依標誌指示轉彎，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，處600至1800元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。如經警方確認為轎車違規或疏忽，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。

藍色轎車於大順路違規左轉覺民路，車子右後方與輕軌車頭發生擦撞。（民眾提供）

藍色轎車違規左轉並停於路口時，遭綠燈行駛的輕軌列車擦撞。（民眾提供）

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