人事大搬風！調查局科長、組長30人職務調動

調查局今公布30人職務異動名單。（資料照）

2024/07/29 19:59

〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局今公布科長、組長及副主任職務異動名單，其中國家安全維護工作站副主任鄧泉宏調任國家安全維護處國安規劃科科長、國家安全維護工作站副主任鄧泉宏調任國家安全維護處國安規劃科科長；此次共30人調動，將於8月1日到職。

以下為30人職務異動名單：

一、 台北市調查處士林調查站副主任曾銘全調任國家安全維護處國安社防科科長。

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二、 國家安全維護工作站副主任鄧泉宏調任國家安全維護處國安規劃科科長。

三、 新北市調查處新店調查站副主任簡忠如調任廉政處貪瀆情資科科長。 四、 澎湖縣調查站副主任林展慶調任廉政處南部偵辦科科長。

五、 新北市調查處機動工作站副主任徐永翰調任經濟犯罪防制處科偵查處科科長。

六、 嘉義市調查站副主任李家甯調任毒品防制處管制研析科科長。

七、 資安工作站副主任張家銘調任資通安全處應用系統科科長。

八、 馬祖調查站副主任魯志遠調任資通安全處資安鑑識科科長。

九、 桃園市調查處機場調查站副主任陳建發調任國內安全調查處財經調查科科長。

十、 新北市調查處雙和調查站副主任袁玉真調任國內安全調查處社安調查科科長。

十一、 宜蘭縣調查站副主任羅益培調任國際事務處亞非事務科科長。

十二、 台北市調查處外事調查站副主任張文俊調任兩岸情勢研析處總合研析科科長。

十三、 基隆市調查站副主任賴紀安調任總務處文書科科長。

十四、 南部地區機動工作站副主任劉敬三調任總務處檔案科科長。

十五、 新北市調查處重新調查站副主任張昱鑫調任秘書室機要事務科科長。

十六、 調部辦事副主任陳寶華調任人事室組編任免科科長。

十七、 北部地區機動工作站副主任周加宗調任主計室會計管理科科長。

十八、 航業調查處基隆調查站副主任盧錦松調任政風室政風科科長。

十九、 新竹縣調查站副主任王敦德調任幹部訓練所訓導組組長。

二十、 台北市調查處中山調查站副主任魏道明調任台北市調查處經濟犯罪防制科科長。

二十一、台北市調查處機動工作站副主任張聰堯調任台北市調查處肅貪科科長。

二十二、新竹市調查站副主任蔡逢時調任桃園市調查處國家安全科科長。

二十三、台中市調查處台中調查站副主任莊明裕調任台中市調查處國家安全維護及保防科科長。

二十四、台中市調查處機動工作站副主任彭育毅調任台中市調查處犯罪防制科科長。

二十五、中部地區機動工作站副主任蘇俊達調任台中市調查處資通安全科科長。

二十六、台南市調查處府城調查站副主任吳東原調任台南市調查處犯罪防制科科長。

二十七、高雄市調查處機動工作站副主任劉怡勤調任高雄市調查處肅貪科科長。

二十八、高雄市調查處苓雅調查站副主任李政哲調任台北市調查處中山調查站副主任。

二十九、花蓮縣調查站副主任許烱煌調任台中市調查處台中調查站副主任。

三十、 新北市調查處機動工作站副主任吳克俊調任航業調查處基隆調查站副主任。

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