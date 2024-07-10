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鄰居曝三重殺妻男曾有一段婚姻 疑感情糾葛情緒失控痛下毒手

檢警今天相驗三重人倫悲劇一家三口遺體，廖男鄰居驚爆，廖男在中國離婚返台再婚，疑與前妻有感情糾紛，鬱鬱寡歡，懷疑因此痛下殺機。（記者吳仁捷翻攝）

檢警今天相驗三重人倫悲劇一家三口遺體，廖男鄰居驚爆，廖男在中國離婚返台再婚，疑與前妻有感情糾紛，鬱鬱寡歡，懷疑因此痛下殺機。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/10 15:42

〔記者吳仁捷、鄭景議／新北報導〕新北市三重區驚傳人倫悲劇，女子劉珮華遭母親發現陳屍家中，警方急尋同住失聯丈夫廖軒詠，赫見他帶著半歲大幼子到北投馬槽橋下輕生；檢警今相驗3人遺體，發現劉女傷及重要臟器、失血過多致死，廖男及幼子則為窒息身亡；檢警今天下午相驗時，鄰居透露，廖男前年在中國離婚，返台與同事劉女結婚，懷疑與前妻間感情糾葛，情緒失控引發殺機，但檢警目前對犯案動機仍待釐清，仍無定論。

據了解，劉珮華疑遭丈夫廖軒詠持刀殺害後，抱走幼子到馬槽橋勒殺後再輕生，新北檢、士檢經協調，將一家三口依發現處，今天上午在台北馬偕相驗劉女遺體，今天下午在二殯相驗廖家父子遺體。

據了解，劉女相驗時，母親鄭婦到場，表情哀戚，新北地檢署檢察官、法醫研判劉女9日下午一時許，頸部、胸部、腹部遭刺殺7刀，傷及重要臟器及失血過多失救致命，劉母透露，兩夫妻相處融洽，不清楚女婿為何痛下殺機。

士檢檢察官、北投警方今天下午在二殯相驗廖男及幼子遺體，發現幼子脖子有勒痕，疑遭繩子、束帶勒斃窒息身亡，廖男則以束帶輕生；一名鄰居載廖男雙親相驗，鄰居驚爆，廖男在中國有一段婚姻，前年離婚返台，到南港一間科技公司任職，認識同事劉女，兩人去年結婚，婚後兩人分別任職不同公司，今年1月生下幼子。

據透露，廖男離婚返台後，與前妻仍有糾葛，一直鬱鬱寡歡，懷疑因與前妻糾紛因而厭世痛下殺機，廖家雙親對痛失愛子、孫子，都難掩哀慟。

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