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嚇到閃尿！台14甲昆陽路段小貨車失控自撞卡邊坡 1/3車身懸空

南投縣仁愛鄉台14甲線28K昆陽路段，下午發生宅配小貨車疑似煞車失靈衝撞對向車道護欄，車頭以外懸空，差點翻落上百公尺懸崖。（擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

南投縣仁愛鄉台14甲線28K昆陽路段，下午發生宅配小貨車疑似煞車失靈衝撞對向車道護欄，車頭以外懸空，差點翻落上百公尺懸崖。（擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

2024/07/29 18:13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14甲線28K昆陽路段，下午4點多發生宅配業者小貨車疑似煞車失靈，於彎道不慎衝撞護欄，約1/3的車身已衝出邊坡處於懸空狀態，所幸人、車未翻落懸崖，否則後果不堪設想，照片PO網引起網友熱議，直呼司機肯定嚇到閃尿！

據了解，這部宅配小貨車要從合歡山下山至埔里，才過武嶺至昆陽，行經台14甲線28K附近，車輛疑似煞車失靈，失控衝入對向車道撞擊護欄，強大力道直接將護欄撞斷，車頭已經衝出邊坡，被護欄卡住，近1/3的車身懸在半空中，下方就是深達上百公尺的懸崖，所幸駕駛及時逃生，人、車未翻落懸崖，事故車輛占據上山車道，影響通行安全與順暢，仁愛分局獲報已調派鄰近翠峰派出所趕往處理，事故原因由警方進一步調查釐清。

驚險照片被PO在臉書「中橫路況交通資訊站」粉絲頁，呼籲用路人山區行車於下坡路段，務必要使用低速檔，減速慢行，以免煞車過熱導致故障失靈。事故也引起網友熱議，「好險有擋住，沒有滾下去」、「司機一定嚇到閃尿」、「差點就宅配到『府』」、「雖然名字寫速達，但還是要安全第一」、「嚇鼠人，人生跑馬燈在眼前走過吧」、「黑貓差點滾下山變山貓」、「司機真是福大命大」。

宅配小貨車疑煞車失靈衝撞護欄，險些墜落懸崖。（民眾提供）

宅配小貨車疑煞車失靈衝撞護欄，險些墜落懸崖。（民眾提供）

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