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女中多刀陳屍三重住處 夫抱嬰逃北投馬槽輕生雙亡

警方在台北市 北投馬槽橋下 找到廖男與其 幼子遺體。 （記者徐聖倫翻攝）

警方在台北市 北投馬槽橋下 找到廖男與其 幼子遺體。 （記者徐聖倫翻攝）

2024/07/10 05:30

〔記者吳仁捷、徐聖倫、王冠仁、陳奕劭／新北報導〕新北市三重區昨晚驚傳人倫悲劇，女子劉珮華昨天下午被母親發現，在家中倒臥血泊送醫不治，劉女同住丈夫廖軒詠及未滿一歲幼子則不知去向，警方經過濾監視器，昨晚在台北市北投馬槽橋下發現廖男父子雙屍，不排除廖男持刀刺殺妻子劉女後，到山上悶死幼子再輕生，至於廖男殺人動機及三人死因，仍待檢警調查釐清。

岳母回家赫見愛女倒臥浴室

據了解，四十二歲男子廖軒詠與四十三歲妻子劉珮華、今年一月出生的幼子及岳母鄭婦一家四口同住三重三和路公寓二樓，鄭婦昨下午五時廿一分返家，赫見愛女倒臥浴室，身上多處刀傷，一把長約廿五公分的料理刀已清洗過，警消將劉女送醫急救仍不治。

警方過濾監視器，昨中午十二時許，住家監視器有拍到劉女為幼子餵奶，十二時五十分有錄到鏡頭外劉女的尖叫聲，之後廖男先獨自離家，約一時廿七分返家抱幼子開車離家，下午三時許車子現身陽金公路、四時許開到北投馬槽橋，警方昨晚七時十七分在馬槽發現車子。

夫妻無業 靠雙方家長資助

鄭婦向警方表示，女兒與女婿相處融洽，不清楚女婿為何痛下殺機；據透露，廖男原任職南港科技公司業務，劉女在另間科技公司當會計，劉女懷孕遭公司資遣，廖男因故離職，目前靠岳母退休金及男方家長資助。

專家︰尊重孩子生命權 勿剝奪

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，調查發現，這對夫妻並沒有家暴的通報紀錄，這個家庭也不是列管的高風險家庭與新北市福利人口。

許芝綺呼籲，孩子無論年紀大小，皆是享有生命權的獨立個體，為人父母、長輩都要尊重孩子的生命權，不論大人發生任何衝突，不能也不該波及無辜孩子的生命，不能隨意剝奪孩子成長的機會。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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