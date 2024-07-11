台中7旬伯遭詐百萬 23歲甜美警特生揪逮車手

霧峰警方在大里工業區超商外逮捕張姓車手（左2）。（讀者提供）

2024/07/11 14:10

〔記者黃旭磊／台中報導〕霧峰區7旬李翁遭詐團假冒兒子，以「猜猜我是誰」手法陸續匯款及面交108萬元給詐騙車手，歹徒食髓知味、再要求面交50萬元，警方透過23歲女實習生出面扮顧客，逮捕張姓車手到案並起獲二級毒品安非他命，張嫌落網後，不敢相信栽在實習生手中。

霧峰警分局今表示，李姓被害人（70歲）住在仁化派出所轄區，6月以來持續遭詐騙集團假冒兒子名義，陸續匯款及面交108萬元給詐騙車手，老本幾遭騙光，媳婦驚覺遭詐騙報案，詐團竟再來電要求面交50萬元，警方讓李翁假意配合，前往大里工業區超商埋伏。

請繼續往下閱讀...

警察特考實習生洪萱馨外型亮麗甜美，9日被派往超商扮演顧客，車手張嫌（27歲）未發現警網埋伏，經洪萱馨細膩觀查，發現張嫌就在對街伺機而動，讓被害人致電果然電話響起，專案警網迅速控制張嫌。

霧峰分局仁化派出所長黃秉鈞說，張嫌被制服倒地後，在隨身包包起獲含有二級毒品安非他命彩虹菸53支，訊後依詐欺及毒品危害防制條例移請台中地方檢察署偵辦。

洪萱馨首度協助出勤即逮捕嫌犯，洪萱馨說，求學期間就在校外當志工助人，因為警察幫助社會弱勢民眾，從小就立志要當警察，高中畢業後以半工半讀方式準備警察特考，歷經4次考試在去年順利錄取，如願投身警職、一圓警察夢。

洪萱馨表示，平常就喜歡觀查路人，案發時見張嫌在對街詭異靠近，立即通報在超商外埋伏學長注意，所幸順利查獲詐欺及毒品案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警察特考實習生洪萱馨協助逮捕詐騙車手。（讀者提供）

張姓車手（中）不敢相信栽在實習生手中。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法