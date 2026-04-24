鋒面南移防局部大雨或雷雨 東北季風增強各地降溫

氣象署指出，今天（24日）隨鋒面逐漸往南移動，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨。（資料照）

中央氣象署指出，今天（24日）隨鋒面逐漸往南移動，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨。

今日氣溫方面，由於東北季風增強且雲多下雨，各地氣溫下降，北部及宜花整日較涼，高溫約為22至24度，中部及臺東高溫約25至28度，南部高溫可達29至31度，而各地低溫約為20至24度。

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氣象粉專「颱風論壇」提醒，這波鋒面的主要降雨高峰，是落在昨深夜到今晨，今日中午至傍晚鋒面將逐漸南移至巴士海峽，各地雨勢趨緩，但大氣仍不穩定，三不五時還是會來一陣雨。明晚至週六華南雲雨區接力通過，各地維持一陣一陣的間歇性降雨。

氣象署提醒，東北風增強，今日桃園至雲林、臺東、恆春半島、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼及高山稜線附近，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動或登山的民眾應注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週六東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，白天之後降雨逐漸趨緩。

週日東北季風減弱，轉偏東風，下週一進一步轉東南風，各地氣溫回升；週日、下週一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週二轉偏南風，南方水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

下週三另一鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。下週四鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

下週五鋒面通過及東北季風稍增強；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

下週六東北季風減弱，風向轉為偏南風至西南風，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下下週日另一鋒面接近，西半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 23 23 ~ 27 26 ~ 32 21 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象粉專「颱風論壇」提醒，這波鋒面的主要降雨高峰，是落在昨深夜到今晨，今日中午至傍晚各地雨勢趨緩，明晚至週六華南雲雨區接力通過，各地維持一陣一陣的間歇性降雨。（圖擷自臉書）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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