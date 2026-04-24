網傳高美濕地遭戴奧辛污染？台中市府急澄清：沒檢出

台中地檢署破獲非法集團，將廢棄物掩埋在國有土地，專案小組進行開挖。（中檢提供）

近日網路流傳「高美濕地遭驗出戴奧辛」說法，引發民眾恐慌，台中市副市長黃國榮澄清高美濕地並未檢出戴奧辛，且會持續推動海線觀光，台中地檢署近日公佈「淨土專案2.0」成果，該案唯一採檢出戴奧辛地點是位於南投縣濁水溪河川地遭掩埋廢棄物，其餘各處均未檢出戴奧辛。

針對外界關注高美濕地疑有回填含戴奧辛廢棄物，台中市環保局在前（2024）年7月17日配合中檢查緝營建廢土方棄置案，於案場進行多點位開挖取樣送驗，廢棄土方經檢驗後認定非屬有害性廢棄物，並無回填含戴奧辛廢棄物，相關檢驗結果均提送中檢為偵辦依據，中檢已於去（2025）年12月偵查終結並起訴王姓主嫌等7人，廢土來源部分則另分他案持續偵查中。

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關於現場回填的廢棄土方清理部分，環保局也行文中檢在今年1月22日函復確認現場已無保全必要，環保局後續將依廢棄物清理法第71條規定，限期行為人清除該等廢棄土方及環境復原。

近日網路流傳「高美濕地遭驗出戴奧辛」，檢方認為該說法源於昨日公布的「淨土專案2.0」成果，但部分內容遭斷章取義，在社群平台持續擴散，甚至有民意代表誤信轉傳，導致輿論失焦。

黃國榮表示，高美濕地以絕美日落聞名，長年吸引大量遊客造訪，在觀光發展的同時，始終以環境安全為前提，並持續辦理監測與管理措施，確保生態品質與遊憩安全，讓民眾能安心親近自然。

高美濕地被稱為一生必遊一次的夕陽美景。（市府提供）

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